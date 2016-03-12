Yüksekova’da operasyon öncesi öğretmenlere idari izin

Hakkari Yüksekova'da kapsamlı operasyonlar öncesi halk ilçeyi terk ederken, öğretmenlerinde pazartesi gününden itibaren idari izinli sayılacağı açıklandı.

Bölgede bir süreden bu yana süren operasyonlar tamamlanmasının ardından gözler hendek ve barikatların bulunduğu öne sürülen Hakkari'nin Yüksekova ilçesine çevrildi. Zaman zaman operasyonların yapıldığı ilçede İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın operasyon açıklaması sonrası ilçe halkı da göç etmeye devam ediyor. İlçeye sevk edilen güvenlik güçlerinin bir bölümü boşalan okullara yerleşirken, ilçede görev yapan öğretmenler için de yazı gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda ilçede görev yapan öğretmenlerin pazartesi gününden itibaren idari izinli sayılacağı belirtildi. İdari iznin kaç gün olacağı henüz belirtilmezken, günler öncesi eşyalarını memleketlerine gönderen öğretmenler hafta sonu da ilçeden ayrılmaya başladı.