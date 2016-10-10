Yüksekova'da öldürülen çocuğun babası: Polis arıza diyor da ikisini kafasından ikisini göğsünden nasıl vuruyor?

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde polis aracından açılan ateş sonucu yaşamını yitiren 4 kişi dün toprağa verildi. Polisin açtığı ateşle yaralanan 2 kişi ve hastane önünde gaz kapsülüyle yaralanan 1 kadının tedavisi ise sürüyor. 4 kişinin ölümüne neden olan polis memuru İ.M. tutuklandı. Ölenlerden 16 yaşındaki Serhat Buldan’ın babası Hasan Buldan, “Çocuğumu vuran polis silahın arıza yaptığını söylüyor. Peki nasıl oluyor da ikisini kafasından ikisini göğsünden vuruyor. Nokta atışı yaptı ve öldürdü. Katliam yaptı. Yüksekova halkı çarşıya çıkamaz oldu zulüm yüzünden. Neden bu kadar polis eller tetikte geziyor” ifadesi kullandı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde önceki gün sabah saatlerinde Kobra tipi zırhlı araçtan bir mobilya mağazasına ateş açılması sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise Serhat Buldan, nişanlı olan ve düğün hazırlıkları yapan 27 yaşındaki Nejdet İşözü, henüz 20 günlük evli olan Aydın Tümen ilçe merkezindeki Akalın Mezarılığı’nda, Rafmi Safhalı ise İran sınırındaki Esendere Beldesi’ne bağlı Güvenli Köyü’nde toprağa verildi. 3 cenazenin toprağa verilidiği Akalın Mezarlığı’ndaki törene HDP Hakkari Milletvekili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DTK Eşbaşkanı Leyla Güven, HDP Hakkari Milletvekilleri Selma Irmak, Nihat Akdoğan ve eski milletvekilleri Esat Canan, İHD Yüksekova Temsilcisi Tayyüp Canan ve binlerce kişi katıldı.

Olayda yaşamını yitiren 16 yaşındaki Serhat Buldan’ın babası Hasan Buldan ise ilçe merkezinde eller tetikte gezen polislere öfkeli. Baba Buldan, şöyle dedi: “Oğlum, çok düzgün bir çocuktu. Bugüne kadar hiç kimseye bir saygısızlığı olmamıştı. Böyle öldürülmesi, çok zoruma gidiyor. Hep neden Kürtler böyle öldürülüyor, sebepsiz yere. Suçumuz Kürt olmak mı? Taziye, cenaze demeden hastanede polisler üzerimize ateş ettiler, plastik mermilerle, acılı aileleri hedef aldılar. Allah hakkımızı koymasın” dedi.

"Polis eli tetikte geziyor, halk sokağa çıkamıyor"

Yetkililere seslenen acılı baba; şunları söyledi:

“Bu çeteleri, bu polisleri ilçenin merkezinden çeksinler. Yoksa hepimizi öldürecekler. Çocuğumu vuran polis silahın arıza yaptığını söylüyor. Peki nasıl oluyor da ikisini kafasından ikisini göğsünden vuruyor. Nokta atışı yaptı ve öldürdü. Katliam yaptı. Biz de askerlik yaptık, kimse arızalı silahla göreve çıkmaz. Hele Yüksekova gibi kendilerince güvensiz buldukları bir yerde, arızalı silahla göreve çıkacak polis yoktur. Yalan söylüyorlar. Devlet bugüne kadar yapılan katliamların faili olarak hangi polise, hangi özel harekatçıya ceza verdi. Bugün tutukladılar belki o polisi ama yarın çıkaracaklar, can güvenliği diyerek başka yere gönderecekler, orada cinayetlerine devam edecek. Yüksekova halkı çarşıya çıkamaz oldu zulüm yüzünden. Çarşıda ilçe halkından kimse yokken neden bu kadar polis eller tetikte geziyor.”

"Karanlık güçlerin işi"

HDP Milletvekili Selma Irmak, “Biz düğünlerine gidecektik ama mezarlarına geldik. Allah kabul etmesin. 4 masum insan karanlık güçler tarafından katledildi. Bunu unutmayacağız. Bütün dünyaya AKP’nin katliamlarını anlatacağız. O tetiği çekenlerden ve olayın sorumlusu olan AKP hükümetinden hesabı sorulacaktır. Bölgedeki bütün katiller AKP’den cesaret alıyor” dedi.

Buldan: Yas günü

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ise “Bugün Yüksekova halkı için yas günü. Bir katliam gerçekleştirildi. Öfkemiz büyük. Bugün Yüksekova’da yapılmak istenen, Yüksekova’yı aylar önce yıkan zihniyetin bir tekrarıdır. Bu 4 arkadaşımızın katili sadece tetiği çeken polis değildir. Bu kin, bu öfke nereye kadar gidecek. Şunu bilmeliler ki, Kürtler katledilerek bitmeyecek.. Seyit Rıza’nın dediği gibi: Biz sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedik, bu bize ders olsun. Ancak sizin önünüzde diz çökmedik, bu da size dert olsun” dedi.