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Yüksekova'da olaylar çıktı

Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde 35 kişinin öldüğü hava operasyonunu protesto etmek amacıyla, yaklaşık 1000 kişi, Yüksekova-Şemdinli'de toplandı.

29 Aralık 2011 02:00


T24 - Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde 35 kişinin öldüğü hava operasyonunu protesto etmek amacıyla kepenklerin kapalı olduğu Yüksekova’da BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan, BDP İlçe Başkanı Rustem Demir’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi, Yüksekova-Şemdinli'de toplandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Milletvekili Canan tarafından basın açıklaması yapıldı. Canan, bunun bir katliam, sorumlusunun Ak Parti hükümeti olduğunu öne süren, hesabının sorulacağını belirten Canan, İçişleri Bakanının da derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Yapılan basın açıklamasını ardından kalabalık slogan atmaya başlayınca çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, müdahalede bulundu. Polis göstericileri gözyaşartıcı bomba ve basınçlı su kullanarak dağıtmaya çalışırken, göstericileri ise taş atarak karşılık verdi. Olaylar cadde ve sokaklarda devam ediyor.



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