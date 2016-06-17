Yüksekova'da okullar bir hafta sonra kapanacak

Türkiye genelinde bugün yaklaşık 28 milyonm öğrenci karne alırken, sokağa çıkma yasağını 30 Mayıs'ta kaldırıldığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenciler 1 hafta daha okula devam edecek. Yasağın kısmen kaldırıldığı Yüksekova'da öğrenciler 6 Haziran'da yeniden eğitime başlamıştı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Yaşar Kaplan'ın haberine göre; Yüksekova'da hızlandırılmış eğitimle geri kaldıkları dersleri tamamlamaya çalışan öğrenciler, Türkiye'deki diğer öğrenciler gibi bugün karnelerini alamadı. Son konuların hala bitirilemediğini belirten Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, operasyon olan bölgelerde okulların 24 Haziran Cuma günü tatil edileceğini ve karnelerin de o gün dağıtılacağını söyledi.

Öğrencilere, okulların 1 hafta sonra kapanacağı haberi, karne almak üzere okula gittiklerinde verildi. Yüksekova'da öğrenim gören bir öğrenci, "Öğrenciler, Türkiye’nin her yerine karne alıyor ama biz alamıyoruz. Bu duruma üzülüyoruz. Konulardan çok geri kaldık. Tatil sonrası bu eksikliğimizi gidermek için kurs istiyoruz" dedi.