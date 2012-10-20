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Yüksekova'da okul kundaklandı

Yüksekova'da bulunan bir lise, kimliği henüz açığa çıkmayan kişi veya kişilerce kundaklandı

20 Ekim 2012 15:42

Yüksekova'da bulunan Atatürk Lisesi, kimliği henüz açığa çıkmayan kişi veya kişilerce kundaklandı.

800 öğrencinin eğitim gördüğü 2 katlı ve 12 sınıflı lisede gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce camları kırılan okula molotofkokteyli atıldı.

Meydana gelen yangınla kantin bölümü ile öğretmenler odasının bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Oluşan hasar nedeniyle eğitime ara verilen okulda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri  inceleme yaptı.

Saldırganların yakalanması için geniş çaplı arama yapıldığı belirtildi

 

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