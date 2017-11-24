Yüksekova'da Öğretmenler Günü kutlandı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yüksekova\'daki etkinlikler, kaymakamlık binasının önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başladı. Öğretmenler Günü etkinliği, daha sonra Selahattin Eyyubi Kültür Merkezi’nde devam etti. Etkinliğe Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Garnizon Komutanı Albay Şahin Dündar Güngör, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, Emniyet Müdürü Haluk Baş, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Etkinlikte Yüksekova\'daki çeşitli okullarda görev yapan öğretmenlerin görüntülü mesajlarının yer aldığı video gösteriminin ardından göreve yeni başlayan aday öğretmenler de ant içti.



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