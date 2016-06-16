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Yüksekova’da mayına basan HDP eş başkanı ağır yaralandı

Vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan Zübeyir Ceylan'ın hayati tehlikesi sürüyor

Fotoğraf: DİHA

16 Haziran 2016 15:25

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde Büyükçiftlik beldesi Eş Başkanı Zübeyir Ceylan, kaybolan hayvanlarını aradığı arazide mayına bastı. İki bacağı kaybettiği belirtilen Ceylan’ın hayati tehlikesi sürüyor.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, Hakkâri Yüksekova ilçesinde HDP Belde Eş Başkanı Zübeyir Ceylan, kaybolan hayvanlarını aradığı dağlık arazide mayına bastı. Patlama sırasında iki bacağının koptuğu öğrenilen Ceylan olay yerine gelen vatandaşların yaptığı sedye ile hastaneye taşındı. 15 kilometre boyunca taşındıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirilen Ceylan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

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