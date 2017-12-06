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Yüksekova'da kırmızı reçeteli 4 bin 500 hap hap ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de polisin düzenlediği operasyonda, bir evde 82 ruhsatsız av tüfeği ve kırmızı reçete ile satılan 4 bin 500 hap ele geçirildi

06 Aralık 2017 21:22

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de polisin düzenlediği operasyonda, bir evde 82 ruhsatsız av tüfeği ve kırmızı reçete ile satılan 4 bin 500 hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren Yüksekova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Akpınar köyüne operasyon düzenledi. Bir evde yapılan aramada, 84 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu ve ağrı kesici etkisi olan, kırmızı reçete ile satıldığı belirtilen 4 bin 500 hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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