-YÜKSEKOVA'DA KCK OPERASYONU YÜKSEKOVA (A.A) - 11.03.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Özel yetkili Van Cumhuriyet Savcılığının, terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Yüksekova'daki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, BDP İlçe Başkanı Hüsnü Bulgan'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, Yüksekova'da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Hakkari Emniyet Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.