Yüksekova'da kaza; 4 ölü, 11 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'nde, minibüsle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 11 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre kaza bugün, saat 21.00 sıralarında Hakkari Yüksekova-Van Karayolu'nun 18'inci kilometresindeki Çöplük mevkiinde meydana geldi. Van'dan Yüksekova'ya gelen Deniz Çakır yönetimindeki yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 53 DN 153 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı.

Savrulan yolcu minibüsü yaklaşık 10 metre yükseklikten takla atıp Zap Deresi'ne uçtu. Kazada, Ayten Onay, Ayaz Çakır, Gülistan Karaduman ve Türkan Milas öldü, 3'ü ağır, 11 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından kaçan TIR sürücüsü, Yeni Köprü Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu.