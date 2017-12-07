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Yüksekova'da karla mücadele başladı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dünden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, belediye ekipleri aralıksız kar temizleme çalışması başlattı

07 Aralık 2017 21:26

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde dünden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, belediye ekipleri aralıksız kar temizleme çalışması başlattı. 
Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri, önceliği, sağlık ocağı, cami ve okulla vererek karla mücadele çalışması başlattı. Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, \"Yüksekova’da karla mücadele sezonu başlamış bulunmakta. Yağan kar yağışı ile hemen harekete geçen ekipler, öncelikle yoğun yaşam alanlarını temizledikten sonra sırasıyla tüm cadde ve sokaklarımızı temizliyor. Tonlarca kar, iş makinelerimizin yardımıyla kamyonlara yükleyip şehir dışına çıkarıyoruz\" dedi. 
Eğitimde aksamaların olmadığını söyleyen Kaşıkçı, \"Kapalı hiçbir okulumuz yok. Biz dün akşamdan çalışmaya başladık. Öncelikli olarak okul yollarını ve güzergâhlarını temizliyoruz. Şimdi de ilçemizin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi\'nde çalışmalarımıza başladık\" diye konuştu.

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