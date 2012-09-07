Yüksekova'da karakola saldırı: 1 şehit

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Büyükçiftlik Beldesi'nde inşaatı devam eden karakola akşam saatlerinde PKK’lılar tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 köy korucusu şehit oldu.

Saldırıda karakolun güvenliğini sağlayan evli 3 çocuk babası 38 yaşındaki köy korucusu Kenan Taşel şehit oldu. Yüksekova Kaymakamı Yasin Tikdağ, bir köy korucusunun şehit olduğu saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldığını söyledi. Şehit köy korucusu Taşel'in cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.