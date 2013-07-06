Yüksekova'da karakol gerginliği

Hakkâri'de dünkü eylemle başlayan bu gerginlik bugün de sürdü. Araçlarla Yüksekova'nın Doski bölgesine giden eylemciler karakola yürümek istedi. Dağlık bölgede polisin de destek verdiği jandarma kurulan barikatı aşmaya çalışan eylemcilere müdahale etti.

Mayın uyarısı yapıldı

Rahmo Tepesi’ne 3 yıl önce kurulan karakola giden yaklaşık 3 bin kişi, ilk olarak karakolun kurulduğu tepeye tırmandı. Jandarmanın etten duvar ördüğü karakol önünde slogan atıp, PKK bayrakları ile Öcalan resimleri açan grup sık sık “Biji Serok Apo”, “Selam selam İmralı ya bin selam” sloganları attı. Karakol önünde toplanan kalabalığa tarafından “Mayın var” uyarısı yapıldı. Askeri bir yetkili, "Üzücü bir olay olmasını istemiyoruz. Yolda mayın taraması yaptık. Ancak arazide eskiden kalmış patlamamış mühimmat olabilir. Lütfen arazide dolaşmayın dikkatli olun" uyarısında bulundu.

Bir çiçeğin solması bizi üzer

Askerin etten duvar ördüğü bölgede halay çeken eylemciler daha sonra karakola doğru yürüyüşe geçti. Askerden yol vermesini isteyen eylemciler barikatı aşamayınca taş atanlar oldu. Asker eylemcilere gaz bombasıyla müdahale edip havaya uyarı ateşi açtı. Kısa süreli müdahale sonrası askeri bir yetkili, "Bu topraklarda bir çiçeğin bile solması bizi üzer. Lütfen sağduyulu davranalım" diyerek aralarında BDP İlçe Başkanı Nail Durmaz’ın da bulunduğu bir grup yöneticiyle görüştü.

Polisten jandarmaya destek

Karakol çevresinde güvenlik sağlayan jandarmalara polisin de destek vermesi dikkat çekti. Müdahale sırasında bazı polisler gaz bombası kullanırken, askeri yetkili ve BDP’lilerin görüşmesinin ardından eylemci grup sakinleşip oturmaya başladı. Bu sırada bazı eylemciler jandarmaların önünde el ele tutuşarak güvenlik sağlayarak taşkınlık yapılmasına izin vermedi. Eylemciler de karakolun kaldırılmasına kadar burada oturacaklarını söyledi.