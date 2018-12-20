T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüksekova'da kar yağışı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bugün sabah saaterinden itibaren kar yağışı etkili oldu

20 Aralık 2018 16:56

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, bugün sabah saaterinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı merkezde 7, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 40 santimetreyi buldu.  
Yüksekova\'da, bu sabah kar yağışı etkili olurken ilçe, kısa sürede beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler, yollarda zor anlar yaşadı. Kar kalınlığı merkezde 7, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 40 santimetreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, bugün ve yarın kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar KAPLANYÜKSEKOVA Hakkari DHAHAKKARİ YüksekovaKarYoğunMeteorolojiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24