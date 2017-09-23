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Yüksekova'da ilk kadın futbol takımı kuruldu

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari)-(DHA)-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde ilk kadın futbol takımı kuruldu

23 Eylül 2017 18:36

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari)-(DHA)-HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesi\'nde ilk kadın futbol takımı kuruldu. Yüksekova Belediyesi bünyesinde \'Yüksekova Belediyespor Kulübü\' adı verilen takım önümüzdeki yıl 3\'üncü Lig\'de mücadele edecek. Takım, ilk hazırlık maçını Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Hakkarigücü kadın futbol takımı ile oynadı. 

Yüksekova Belediyespor bünyesinde ilçede ilk kadın futbol Kulübü kuruldu. Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından tescil edildi. İlçe tarihinde ilk kez resmi olarak bir kadın futbol takımı kurulurken, 16-25 yaş arası 30 futbolcunun bulunduğu takım önümüzdeki yıl Kadınlar 3\'üncü Ligi\'nde mücadele edecek. İlk hazırlık maçını Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Hakkarigücü Kadın futbol takımı ile oynayan takım, önümüzdeki yıl Mayıs ayında yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacak. Şampiyona sonrası kadın futbol takımının, Yüksekova ilçesini 3. Ligde temsil edeceği belirtildi.

Yüksekova Belediyespor Kadın futbol takımı Teknik Direktörü Metin Kandaş, Yüksekova tarihinde ilk kez bir kadın futbol takımının kurulduğunu anlattı. Kandaş, \"Bu takımı 3 ay önce kurduk. Takımda oynayan sporcularımızın yaşları 15-18 arası olup 30 kız futbolcumuz var. Takımımız, 2018 Mayıs ayında Türkiye şampiyonasına katılacak ve ardından da aynı yıl Kasım ayında Kadınlar 3. Liginde mücadele edecek. Türkiye\'nin coğrafik olarak en zorlu bölgesi Yüksekova gibi bir ilçede kadınların futbolda da söz sahibi olması çok önemli.\" dedi. 
Takımın kadın sporcuları ise, Yüksekova ilçesi\'nde sadece erkek takımının olmadığını kanıtlamak için mücadele edeceklerini söyledi

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