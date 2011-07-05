-YÜKSEKOVA'DA İKİ UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU YÜKSEKOVA (A.A) - 05.07.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda iki uzman çavuş şehit oldu. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen sivil giyimli iki asker, sabah işe gitmek üzere Nedim Zeydan Caddesi'ndeki evlerinden çıktıktan hemen sonra, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan askerler, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlçede geniş çaplı soruşturma başlatıldı.