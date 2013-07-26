Yüksekova'da 'hükümet adım at' mitingi sonrasında müdahale

Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde BDP tarafından düzenlenen 'Hükumet Adım At' mitinginin ardından şehir merkezinde bir grup gösterici ile polis arasında çatışma yaşandı.

BDP tarafından ilçenin Eski Cezaevi Kavşağında düzenlenen 'Hükumet Adım At' mitingine BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan, BDP PM Üyesi Mehmet Sıddık Akış, BDP Hakkari İl Başkanı Rahmi Kurt katıldı.

Mitingde konuşan BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan, çözüm sürecine değinerek hükumetin adım atmamasını eleştirdi. Yaşanan sürecin sivil siyaset yapma süreci olduğunu belirten Canan, "Bu süreç demokratik taleplerimizi ileriye sürme sürecidir. Bu süreçte çok daha büyük bir oranda tüm meydanları doldurarak taleplerimizi dile getirmeliyiz. Bugün Sayın Öcalan'ın sayesinde silahlı çatışma ortadan kaldırılmıştır. Bu süreç sivil siyasetin öne çıkma sürecidir. Bu sürecin aşamaları vardır. Geri çekilme ve arkasında devletin somut adım atması. Şu anda içerisinde bulunduğumuz süreç devletin demokratik adım atma sürecidir ama ne yazık ki bugün hükumet hala somut adım atmamıştır. Türkiye halen bu fırsatın farkında değil. Kürt halkı uzun süredir silahsız verdiği demokratik mücadelenin sonucunda kendi kendini yönetmeye başlamıştır. Ama ne yazık ki Suriye'deki Kürt halkının önüne engeller çıkarmaya çalışılmaktadır. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir."dedi.

Yapılan yürüyüş ve konuşmaların ardından BDP'lilerin tüm uyarılarına rağmen şehir merkezine doğru yürüyüşe geçen yüzü kapalı bir grup gösterici Cengiz Topel Caddesinde yola barikat kurarak sloganlar atmaya başladı.

Polis, uyarılara rağmen dağılmayan ve havai fişekli atan göstericilere gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahale etti. Ardından TOMA'larla yapılan ikinci müdahale ile ara sokaklara dağılan göstericiler polisin müdahalesine taş, havai fişek ve ses bombaları ile karşılık verdi. Çıkan gerginlik nedeniyle şehir merkezindeki esnaflar kepenklerini kapatırken çarşı merkezi bir anda boşaldı.