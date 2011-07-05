-YÜKSEKOVA'DA HAVA DESTEKLİ OPERASYON YÜKSEKOVA (A.A) - 05.07.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki askerin şehit edildiği silahlı saldırının ardından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıkan Yüksekova 21. Sınır Jandarma Tugay Komutanlığında görevli uzman çavuşlar Murat Özkozanoğlu ile Yahya Karakaya'nın, Nedim Zeydan Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda şehit olmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Saldırganların yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatan polislere, helikopterler de havadan destek sağladı. Saldırının gerçekleştiği bölgeyi güvenlik kordonu ile çeviren güvenlik güçleri, olay yerinde şüpheli gördükleri bir kişiyi de gözaltına aldı. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.