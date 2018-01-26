Yüksekova'da hasta almaya giden ambulans kara saplandı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde hasta almaya giden 112 ambulansı, yolda kara saplandı. Ambulans, karla mücadele ekipleri tarafından 1,5 saatte kurtarıldı.

Yüksekova\'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Örnek köyünde, daha önce apandist ameliyat olan ve aniden rahatsızlanan Asiye Beşer\'i (55) almaya giden 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibini taşıyan ambulans, kara saplandı. Yolda kara saplanan araç içindeki personel, karla mücadele ekibini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine böygeye giden İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin 1,5 saat süren çalışması sonucu 112 ekibi kurtarıldı. Daha sonra köye ulaşan sağlık ekibi, hasta Asiye Beşer\'i alarak Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne ulaştırdı.



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