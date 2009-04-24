Yüksekova'da gerginlik sürüyor

DTP’ye yönelik operasyonlar ve tutuklamaları protesto amacıyla Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde dün akşam başlayan gösteriler bugün de kepenk kapatma eylemi ile devam etti.



Dün gece Cengiz Topel Caddesi’nde buluşan bir grup gösterici, barikat kurup ateş yaktı. Terör örgütü PKK lehine slogan atan gruba müdahele etmek isteyen polise, göstericiler taş atarak karşılık verdi. Polis grubu dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullandı. Polisin müdahalesiyle mahallelere dağılan göstericiler ara sokaklarda eylemlerini sürdürüp, Şemdinli yolu üzerinde barikat kurarak yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Göstericiler ile polis arasında süren gerginlik, geç saatlere kadar devam etti.



İlçedeki gerginlik bugün de sürüyor. Esnafın kepenk kapattığı Yüksekova'da toplanarak, PKK ve Abdullah Öcalan lehine slogan atan gruplar yollara barikat kurdu, lastik yaktı. İlçenin Yenimahalle, Cumhuriyet, Esenyurt, Esentepe, Mezarlık mahallelerinde göstericilerle polisler arasında yer yer çatışma çıktı. Göstericiler taş ve molotof koyteyli atarken, polis de tazyikli su ve biber gazı kullandı. Olaylar devam ederken ilk bilgilere göre 8 gösterici gözaltına alındı. (dha)



