Yüksekova'da gerginlik dinmiyor!

T24

Hakkari’nin Çukurca İlçesi yakınlarında düzenlenen operasyonda öldürülen PKK’lı teröristlerden 2’sinin Yüksekova İlçesi’de dün toprağa verilmesinden sonra ilçe merkezinde çıkan olaylar bugün de devam etti. İlçe merkezinde toplanıp eylem yapan, güvenlik güçlerine taş ve molotof kokteyli atan gösterecilere, polis gözyaşartıcı bomba ve basınçlı su ile müdahale etti.Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nin Kazan Vadisi’ne Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karadan ve havadan yaptığı operasyonlarda 37 PKK’lı öldürüldü. Cesetleri Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilen 24 PKK’lı arasında bulunan Aynur Kırbaş ile Reşat Aslan’ın cenazeleri dün Yüksekova’ya getirilirken, yaklaşık 20 bin kişinin katılımı ile ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Akalın Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazelerin toprağa verilmesi ardından da ilçeye dönen gruplar dün gece geç saatlere kadar süren olayların çıkmasına neden oldu.Olaylar, bugün de devam etti. İlçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi’ni trafiğe kapatıp lastik yakan yaklaşık 100 kişilik gösterici gruba, polis gözyaşartıcı bomba ve basınçlı su ile müdahalede bulundu. Göstericiler de polise taş ve molotof kokteyli atarak karşılık verdi. İlçe merkezindeki olaylar ara sokaklarda devam ediyor.