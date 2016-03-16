T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüksekova'da gece yarısı operasyonu

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği ilçedeki operasyon sabah saatlerine kadar sürdü

16 Mart 2016 10:35

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün gece yarısından sonra güvenlik güçlerince top atışları ve zırhlı araçlarla barikat operasyonu düzenlendi.

NTV'de yer alan habere göre, Yüksekova'nın Güngör Mahallesine yönelik operasyon gece yarısı başladı. 

İlk önce ilçedeki tabur komutanlığından üst üste ateşlenen havan ve obüs topları mahallelerdeki hedefleri vururken onlarca zırhlı araçla barikat operasyonu başlatıldı.

Yaklaşık 20 kirpi tipi araçla operasyonun düzenlendiği mahalleye polis ve jandarma özel harekat timleri taşındı. Zırhlı araçların özellikle farları sönük halde gelip gitmesi dikkat çekti.

İlçedeki  patlamaların ardından silah sesleri yükseldi.Sokağa çıkma yasağının devam ettiği ilçedeki operasyon sabah saatlerine kadar sürdü.

ETİKETLER

yüksekovahakkarioperasyonsokağa çıkma yasağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24