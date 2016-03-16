Yüksekova'da gece yarısı operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün gece yarısından sonra güvenlik güçlerince top atışları ve zırhlı araçlarla barikat operasyonu düzenlendi.
NTV'de yer alan habere göre, Yüksekova'nın Güngör Mahallesine yönelik operasyon gece yarısı başladı.
İlk önce ilçedeki tabur komutanlığından üst üste ateşlenen havan ve obüs topları mahallelerdeki hedefleri vururken onlarca zırhlı araçla barikat operasyonu başlatıldı.
Yaklaşık 20 kirpi tipi araçla operasyonun düzenlendiği mahalleye polis ve jandarma özel harekat timleri taşındı. Zırhlı araçların özellikle farları sönük halde gelip gitmesi dikkat çekti.
İlçedeki patlamaların ardından silah sesleri yükseldi.Sokağa çıkma yasağının devam ettiği ilçedeki operasyon sabah saatlerine kadar sürdü.