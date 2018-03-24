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Yüksekova'da fırtına çatıları uçurdu: 1 yaralı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan fırtına birçok ev ve iş yerinin çatısının uçmasına, elektrik tellerinin kopmasına neden oldu

24 Mart 2018 17:11

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan fırtına birçok ev ve iş yerinin çatısının uçmasına, elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. 1 kişi, üzerine çatı parçası düşmesi sonucu yaralandı.
Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde etikili olan fırtına, ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu. Fırtına nedeniyle uçan çatılar birçok aracın üzerine düşerken, elektrik tellerinin de kopmasına neden oldu. Toz bulutunun kapladığı ilçe merkezinde yolda yürüyen bir kişi, üzerine çatının düşmesi sonucu yaralandı. Yaralanan vatandaş, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri fırtınanın uçurduğu çatıların kaldırılması için çalışma başlattı.

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