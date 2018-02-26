Yüksekova'da FETÖ'den 1 tutuklama

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan hakkında arama kararı bulunan bir kişi tutuklandı.

Hakkari Valiliği, FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi:

\"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 13.02.2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; 23.02.2018 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"