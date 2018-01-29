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Yüksekova'da evde ele geçirilen uyuşturucuya 2 gözaltı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 2 kilo 560 gram eroin ile 1 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

29 Ocak 2018 17:43

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 2 kilo 560 gram eroin ile 1 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Yüksekova ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirip, ilçe merkezindeki iki eve, eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda, 2 kilo 560 gram eroin ile 1 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Bu arada, polisin kent genelinde yaptığı uygulamalarda, uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen şüpheli bir kişinin yapılan üst aramasında 208 ecstacy hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 306 TL para ele geçirildi.

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