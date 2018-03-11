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Yüksekova'da elinde cisim patlayan 10 yaşındaki Berat toprağa verildi

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde boş arazide bulup kurcaladığı cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan ve sevk edildiği Van'da kurtarılmayarak ölen 10 yaşındaki Berat Oktay, gözyaşları arasında toprağa verildi

11 Mart 2018 16:23

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde boş arazide bulup kurcaladığı cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan ve sevk edildiği Van\'da kurtarılmayarak ölen 10 yaşındaki Berat Oktay, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında ilçenin Göngür Mahallesi\'ndeki boş arazide meydana geldi. Burada oynayan Berat Oktay\'ın yerde bulduğu cisim, kurcalarken elinde patladı. Patlamada ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla yoldan geçen taksi ile Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Oktay, daha sonra Van\'a sevk edildi. Oktay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.
Otopsinin ardından cenazesi bugün sabah saatlerinde Yüksekova ilçesine getirilen Berak Oktay,  ilçenin Akalın mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde Oktay\'ın yakınları gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi.

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