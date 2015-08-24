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Yüksekova'da çatışma çıktı; askeri araçlar şehir merkezine girdi

Yüksekova'da güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada uzun namlulu silahlar ve havan topları kullanıldı

24 Ağustos 2015 18:13

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de öğle saatlerinde şehir merkezinde çatışma çıktı. 

İlçe merkezi Cengiz Topel Caddesi Eczaneler kavşağında bekletilen zırhlı araçlara yönelik saldırının ardından kobra ve zırhlı araçlarla müdahale edildi.

Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada silah sesleri uzun bir müddet yankılandı. İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan Orman Mahallesi’ne bir havan atışının yapıldığı belirtildi. Havan topunun bir evin önüne isabet etmesi sonucu evde hasar meydana geldi.

İlçede kepenkler kapalı, gergin bekleyiş ise sessizliğini silah sesleri ile bozdu. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışmalar yer yer devam ediyor.

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