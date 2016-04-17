Yüksekova'da çatışma; 1 polis şehit oldu

Hakkari'nin nin Yüksekova İlçesi'nde bugün çıkan çatışmada Özel Harekat polisi Sinan Kunduracı şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması için Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde operasyon devam ederken, saat 15.00 sıralarında PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada teröristlerin açtığı ilk ateşle Özel Harekat polisi Sinan Kunduracı şehit oldu. Yaralanan 1 asker de ilk müdahalenin ardından Hakkari Asker Hastanesi'ne sevk edildi.

