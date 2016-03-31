T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüksekova'da çatışma; 1 polis daha şehit oldu

Şehidin cenazesi, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak

31 Mart 2016 17:08

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki operasyonda güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir özel harekât polisi şehit oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; operasyonların devam ettiği Yüksekova'nın Orman Mahallesi'nde PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmada, bir özel harekat polisi şehit düştü. Şehidin naaşı, hava muhalefeti nedeniyle Hakkari'den karayoluyla Van'a gönderildi.

Şehit özel harekat polisinin cenazesi, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak. 

ETİKETLER

şehit özel harekat polisiyüksekovaçatışmapolisşehittürkiyehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24