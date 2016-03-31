Yüksekova'da çatışma; 1 polis daha şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki operasyonda güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir özel harekât polisi şehit oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; operasyonların devam ettiği Yüksekova'nın Orman Mahallesi'nde PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmada, bir özel harekat polisi şehit düştü. Şehidin naaşı, hava muhalefeti nedeniyle Hakkari'den karayoluyla Van'a gönderildi.

Şehit özel harekat polisinin cenazesi, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.