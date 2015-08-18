Yüksekova’da 'canlı kalkan' eylemi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde güvenlik görevlileri ve PKK'lılar arasında çatışmaların yaşandığı Dağlıca bölgesine giden yaklaşık 60 kişi, "canlı kalkan" eylemi başlattı.

İHA'da yer alan habere göre, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gürkavak köyü yakınlarında bulunan ve 14 Ağustos günü çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı Veregoz bölgesinde önceki gün başlatılan canlı kalkan eylemi devam ediyor.

Aralarında HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan, HDP ve DBP yöneticileri, Büyükçiftlik Belediyesi Eş Başkanı Rüştü Zeydan, Esendere Belediyesi Eş Başkanı Dilber Uzunköprü ve belediye meclis üyelerinin bulunduğu yaklaşık 60 kişilik grup, valilik tarafından ilan edilen yasaklı bölgeler arasında yer alan bölgede çadır kurdu. Geceyi çadırlarda geçiren vatandaşlar, bugün yerlerini bölgeye gelen yeni gruba bıraktı. Canlı kalkan eyleminin dönüşümlü olarak devam edeceği belirtilirken, eylemcilerin geceyi orada geçireceği öğrenildi.