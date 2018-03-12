Yüksekova'da cami duvarı dibine bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde cami duvarının dibine bırakılan şüpheli paket, fünyeyle patlatıldı. Patlatılan şüpheli paket, boş çıktı.

Bugün akşam saat 18.20 sıralarında İpekyolu Caddesi üzerindeki İhsaniye Cami duvarının dibine bırakılan şüpheli paketi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan şüpheli paket, boş çıktı.

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