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Yüksekova'da bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde arazide bulduğu cisim elinde patlayan Berat Oktay (10) ağır yaralandı

10 Mart 2018 21:29

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde arazide bulduğu cisim elinde patlayan Berat Oktay (10) ağır yaralandı.
Olay, saat 16.30\'da sıralarında ilçenin Göngür Mahallesi\'ndeki boş arazide meydana geldi. Burada oyun oynayan Berat Oktay\'ın yerde bulduğu cisim elinde patladı. Patlamada ağır yaralanan çocuk çevredeki vatandaşların yardımıyla yoldan geçen taksi ile Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polisler inceleme başlattı. Yaralı çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

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