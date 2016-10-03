Yüksekova'da bombalı tuzak; 2 şehit

Hakkari Yüksekova ilçesi Dağlıca yolu üzerinde bulunan Kamışlı Köyü Geçkan Bölgesi'nde askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lıların yola döşediği el yapımı patlayıcıyı inflak ettirmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Saldırı, bu sabah meydana geldi. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, arazi-tarama operasyonunu sürdüren askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lılar tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcıyı inflak ettirildi. Saldırıda 2 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Yaralı asker Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

1 PKK'lı teslim oldu

Öte yandan Hakkari'nin Ağaçdibi Köyünde operasyonda olan güvenlik güçlerine 1 PKK'lı teslim oldu. PKK'lının sorgusunun sürdüğü belirtildi.