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YÜKSEKOVA'DA BİR HAFTADA İKİNCİ ERKEK CESEDİ YÜKSEKOVA (A.A)

03 Şubat 2011 12:32

-YÜKSEKOVA'DA BİR HAFTADA İKİNCİ ERKEK CESEDİ YÜKSEKOVA (A.A) - 03.02.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, cami bahçesinde brandaya sarılı bir erkek cesedi bulundu.   Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Yeşildere Mahallesi'ndeki Hacı Abdullah Camisi'nin avlusunda brandaya sarılı bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.  Olay yerine gelerek inceleme yapan polis, ölen kişinin kimlik bilgilerine ulaşmak için çalışma başlattı.  Belediye Başkan Vekili Erdal Aydın ile Belediye Başkan Yardımcısı Reşit Örbey de olay yerine gelerek bilgi aldı. Yüksekova Yeni Mahalle'de, 28 Ocak'ta da battaniyeye sarılı bir erkek cesedi bulunmuştu.

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