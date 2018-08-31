Yüksekova'da bir asker şehit oldu

Yüksekova’da el yapımı bomba ile gerçekleştirilen saldırı sonucu 1 asker hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik Beldesi Evliya Tepede tuzaklanan EYP’nin uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1 askeri personel şehit oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "31.08.2018 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Büyükçiftlik Beldesi Evliya Tepede bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP’nin (el yapımı patlayıcı) uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1 askeri personel şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.