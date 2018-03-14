Yüksekova'da bir asker, kaza kurşunuyla şehit oldu (3)

ŞEHİT YAVUZ TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Piyade Çavuş Yusuf Yavuz\'un cenazesi, hava yolu ile önce Nevşehir\'e ardından kara yolu ile memleketi Niğde\'ye getirildi. Şehidin cenazesi ilk olarak Kızılören köyündeki babaevine götürüldü. Babaevinde helallik alınmasının ardından köy meydanında askeri tören düzenlendi.

Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Şehit Yavuz\'un yakınları güçlükle ayakta durabildi. Şehit Yusuf Yavuz\'un cenazesi, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.



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