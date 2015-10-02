Yüksekova'da askeri araca saldırı

Hakkari’nin Yüksekova İlçesinde iddiaya göre PKK’lılar tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı. Saldırıyla ilgili yetkililer bir açıklama yapmadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yüksekova-Şemdinli karayolunun 20’nci kilometresinde bulunan Çukurca köyü yakınlarında sabaha karşı askeri araçların geçişi sırasında yola döşenen bomba, uzaktan kumandayla patlatıldı. Meydana gelen patlamada askeri araçta hasar meydana gelirken, yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Patlamanın ardından ise karayolu trafiğe kapatılıp, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.