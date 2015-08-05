Yüksekova'da askeri araca mayınlı saldırı

Yüksekova-Yeniköprü karoyolunun 25.'inci kilometresinde yol güvenliği sağlayan askeri araçların geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lılar tarafından yola döşenen mayının araçların geçişi sırasında patlatıldığı, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Patlama, bugün sabah saat 10.15 sıralarında Yükseko-Yeni köprü karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Yüksekova Yeniköprü arasında yol güvenliğini sağlayan askeri bir aracın geçişi sırasında yola önceden döşenen mayın uzaktan kumandayla patladı. Patlamada ölen yada yaralanan olmazken, yolda büyük bir çukur oluştu. Güvenlik güçleri, yolda başka bir patlayıcının olma ihtimaline karşı karayolunu bir üsre trafiğe kapatıp mayın araması yaptı ve bölgede operasyon başlatıldı. Yolda bekleyen araçlara daha sonra kontrollü olarak geçişlerine izin verildi.