Yüksekova'da askeri araç devrildi: 1 asker şehit (2)

ŞEHİT ASKER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesi Aslankaraş üs bölgesine giden askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda düzenlenen törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, polis, asker ve kurum amirleri katıldı.

Saygı duruşu ile birlikte şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin’in naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidin naaşı helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na gönderilerek oradan da uçakla memleketi Adana’ya uğurlandı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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