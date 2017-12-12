Yüksekova’da araçların yakıt depoları dondu

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı araçların depolarındaki yakıtın donmasına neden oldu.

Yüksekova’da geçen hafta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. En düşük hava sıcaklığının gace sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü ilçede bazı araçların depolarındaki yakıtın dondu. Sabah araçlarını çalıştıramayanlar büyük sıkıntı çekti. Tehlikeli olmasına rağmen araçlarını altında ateş yakarak yakıt deposunu ısıtmaya çalışanlar, bu yöntemin tehlikeli olduğunu bildiklerini ancak, başka çarelerinin olmadığını söyledi.



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