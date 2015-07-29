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Yüksekova'da adliye ve polis lojmanlarına roketatarlı saldırı

Olayda can kaybı yaşanmadı

29 Temmuz 2015 02:18

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde eş zamanlı olarak adliye lojmanları ile polislerin kaldığı TOKİ konutlarına roketatarlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Radikal'de yer alan habere göre, saldırı, saat 22.15 sıralarında eş zamanlı olarak ilçe merkezindeki İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan adliye lojmanları ile ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Esentepe Mahallesi'nde polislerin kaldığı TOKİ konutlarına yönelik gerçekleştirildi. Teröristlerin roketatarlı saldırısında ilk bilgilere göre saldırıda can kaybını yaşanmadığı belirtilirken, saldırından hemen sora bölgeden yoğun silah sesleri duyuldu

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