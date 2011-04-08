-YÜKSEKOVA'DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI HAKKARİ (A.A) - 08.04.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 Mart'ta, polis ekibine yapılan saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Yüksekova'da 2 Mart'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi gözaltına almak isteyen ekipteki polis memuru A.İ'nin çevredekilerin saldırısı sonucu yaralanması olayıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalar kapsamında, ilçedeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2 Mart'ta, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi gözaltına almak isteyen ekipteki polis memuru A.İ, çevredekilerin saldırısı sonucu yaralanmış, olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Mart'ta 10 kişi tutuklanmıştı.