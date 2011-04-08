T24 LogoT24 Logo
Gündem

YÜKSEKOVA'DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI  HAKKARİ (A.A)

08 Nisan 2011 22:46

-YÜKSEKOVA'DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI  HAKKARİ (A.A) - 08.04.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 Mart'ta, polis ekibine yapılan saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, Yüksekova'da 2 Mart'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi gözaltına almak isteyen ekipteki polis memuru A.İ'nin çevredekilerin saldırısı sonucu yaralanması olayıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalar kapsamında, ilçedeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.  Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2 Mart'ta, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi gözaltına almak isteyen ekipteki polis memuru A.İ, çevredekilerin saldırısı sonucu yaralanmış, olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Mart'ta 10 kişi tutuklanmıştı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24