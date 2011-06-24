T24 LogoT24 Logo
Gündem

YÜKSEKOVA'DA 8 GÖZALTI YÜKSEKOVA (A.A)

24 Haziran 2011 16:31

-YÜKSEKOVA'DA 8 GÖZALTI YÜKSEKOVA (A.A) - 24.06.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki izinsiz gösterileri yönlendirdikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli tarihlerde ilçe merkezinde yapılan izinsiz gösterilerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, gösterileri yönlendirdiği ve çıkan olaylarda polise taş ve molotofkokteyli attıkları iddiasıyla İ.Ç, Y.B, M.G, M.Ö, A.G, H.B, B.K. ve Y.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24