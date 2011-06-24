-YÜKSEKOVA'DA 8 GÖZALTI YÜKSEKOVA (A.A) - 24.06.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki izinsiz gösterileri yönlendirdikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli tarihlerde ilçe merkezinde yapılan izinsiz gösterilerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, gösterileri yönlendirdiği ve çıkan olaylarda polise taş ve molotofkokteyli attıkları iddiasıyla İ.Ç, Y.B, M.G, M.Ö, A.G, H.B, B.K. ve Y.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.