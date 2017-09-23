Yüksekova'da 66 genç çiftçiye hibe düve desteği

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)-HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesi\'nde \'Genç Çiftçi Hibe Destek\' projesi kapsamında, 66 çiftçiye 396 damızlık düve dağıtıldı.

Genç Çiftçi Projesi desteğinden faydalanmak için başvuran Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'nde 66 çiftçiye 396 damızlık düve dağıtıldı. Yüksekova eski şehir statında yapılan düve dağıtım törenine, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Tarım Müdürü Cezmi Yılmaz ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen hibe programı kapsamında , ilçede 66 çiftçinin her birine 6 adet düve dağıtıldığını belirterek şöyle konuştu:

\"Hükümetimiz 2 yıl önce bir çalışma başlattı. Kırsalda ve köylerde yaşayan genç çiftçilerimize hibe desteği başlattı. Bu hibe desteği nakit olarak değil, bir proje karşılığında çiftçilerimize, gençlerimize verilmektedir. 66 çiftçimize büyükbaş hayvan, çiftçi başına ise 6\'şar adet düve veriyoruz. İnsanlarımız yeter ki üretsin, yeter ki çalışsın. Biz üretenin yanında olacağız. Yüksekova\'da çalışan üreten bir dönüşüm sağlamak istiyoruz. Hükümetimizin bu destekleri artarak devam edecek. Önümüzdeki yıllarda da biz yine çiftiçilerimizi hangi proje olursa olsun, hükümetimizin açmış olduğu alanlarda destek vereceğiz. Bugün burada ilk startımızı verdik. Genç çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun.Bol kazançlar diliyorum.Bir ülkenin kaderi üretmekten geçiyor. Üretmenden ülkenin kaderi değişme şansı yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de üretenin yanındayım diyor. Bu coğrafyada da üreten bir Türkiye, üreten bir Yüksekova istiyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle bu tür projelerde bayanlarımızın yer alması bizleri ayrı mutlu ediyor.\"



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