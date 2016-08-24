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Yüksekova'da 3 gün sokağa çıkma yasağı

Yüksekova'da sokağa çıkma yasağı 13 Mart'ta ilan edilmişti

24 Ağustos 2016 11:01

Hakkâri Valiliği’nden yapılan açıklamada, "ilçede artan terör olayları nedeniyle can ve mal güvenliğinin sağlanması için" sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. İlçede yapılan anonsta şöyle dendi: "Saygıdeğer vatandaşlarımız, son zamanlarda ülkemizde meydana gelen şiddet hareketleriyle ilgili ilçemiz güvenlik kuvvetlerine silahlı, bombalı ve roketli saldırılar nedeniyle, bu gibi eylemlerin önlenmesi ve güvenliğin sağlanmasında herhangi bir zafiyet yaşanmaması, artan terör olaylarını önüne geçilmesi amacıyla ilçemiz genelinde 24.08.2016 tarihli saat 06.00 itibariyle üç günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

 

 

 

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