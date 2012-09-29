Yüksekova'da 2 kişi parçalanarak öldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün gece meydana gelen patlamada kimliği belirsiz 2 kişi parçalanarak öldü. Yüksekova Kaymakamı Yasin Tikdağ, ölenlerin yola patlayıcı döşemek isteyen kişiler olduğunu değerlendirdiklerini, inceleme ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Yerel halk, ceset parçalarını toplayıp hastaneye götürdü.

Olay, Yüksekova’daki Orman Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Büyük bir gürültü ardından bölgede yapılan araştırmada parçalanmış ceset parçaları bulundu. Polis, kapsamlı inceleme yapıp, ceset parçalarını Yüksekova Devlet Hastanesi’ne götürürken, ölen bu kişilerin kimleri ise halen belirlenemedi.

İlçe Kaymakamı Yasin Tikdağ, patlamada ölen 2 kişinin cesetlerinin kimlere ait olduğunun belirlenmesi için parçaları Malatya Adli Tıp Kurumu’na göndereceklerini söyledi. Kaymakam Tikdağ, bu kişilerin yola patlayıcı döşemek isterlerken patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen PKK’lılar olduklarının tahmin edildiğini, gerekli inceleme ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.