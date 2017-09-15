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Yüksekova'da 2 bin 315 kök hintkeneviri ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, iki farklı evin bahçesi ve bir tarlada toplam 2 bin 315 kök hintkeneviri ele geçirildi

15 Eylül 2017 15:15

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, iki farklı evin bahçesi ve bir tarlada toplam 2 bin 315 kök hintkeneviri ele geçirildi.
Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Yüksekova İlçesi Kamışlı Köyü\'ndeki iki farklı evin bahçesinde ve bir tarlada toplam 2 bin 315 kök hintkenevirinin ele geçirildiği belirtildi.

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