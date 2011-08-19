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Yüksekova'da 12 kişi gözaltına alındı  YÜKSEKOVA (A.A)

19 Ağustos 2011 16:10

-Yüksekova'da 12 kişi gözaltına alındı  YÜKSEKOVA (A.A) - 19.08.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, Özel Yetkili Van Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Operasyonda, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması içinde yer aldığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, işlemlerin ardından Van'a gönderileceği bildirildi.

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