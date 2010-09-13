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YÜKSEKOVA YİBO'DA PATLAMA YÜKSEKOVA (A.A)

13 Eylül 2010 23:30

-YÜKSEKOVA YİBO'DA PATLAMA YÜKSEKOVA (A.A) - 13.09.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun (YİBO) yatakhane bölümünde meydana gelen patlamada, büyük çaplı maddi hasar oluştu. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce İpekyolu Caddesi'ndeki Merkez YİBO'nun yatakhane kısmına bırakılan patlayıcı, akşam saatlerinde infilak etti. Can kaybının yaşanmadığı patlamada, binada büyük çaplı maddi hasar oluştu. Patlamanın etkisiyle çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Patlamanın ardından bölgede yoğun güvenlik önlemi alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yetkililer, okulun yatakhane bölümünde görevli bulunmamasının can kaybını önlediğini belirterek, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile patlayıcının türünün belirlenmesi için çalışmaların titizlikle devam ettiğini bildirdi.

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