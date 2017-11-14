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Yüksekova ve Şemdinli'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, el bombaları, roketatar fişeği  ve bol miktarda yaşam malzemesi ele g

14 Kasım 2017 13:27

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, el bombaları, roketatar fişeği  ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, Jandarma ekiplerinin Şemdinli ile Yüksekova ilçeleri kırsal kesiminde PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
\"Şemdinli İlçesi Çatalca Köyü\'ne bağlı Erdemli ile Güvenli mezralarında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde , 2 adet RPG-7 roketatar, 8 adet roketatar sevk fişeği, 23 adet  el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan elektronik devre, 9 adet el telsizi, 2 adet elektrikli fünye ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Yüksekova ilçesine bağlı Bostancık Köyü kırsalında ise, 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 adet el bombası,1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 30 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan akü ve çeşitli sıhhiye malzemeleri ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\" 

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